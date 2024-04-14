جيش الاحتلال يعلق على "الرد الإيراني": لم ينته بعد

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في منشور على صفحته في منصة "إكس"، إنه تم اعتراض الصواريخ الإيرانية، مؤكدا عزم تل أبيب على الانتصار.

اضافة اعلان



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل، مؤكدا التصدي لـ99% منها ولكنه لم ينته بعد.



وأشار المتحدث إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية قليل جدا، مؤكدا "فشل إيران في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران" منوها إلى أن "الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجوائنا".



وبدأت إيران ليل السبت على الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها الحرس الثوري، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت تل أبيب رفع حالة التأهب الأمني.

