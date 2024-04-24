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الأربعاء، 24-04-2024 12:45 م

جيش الاحتلال يعلن استعداد لواءي احتياط جديدين للعمل في غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه جند لواءي احتياط لمتابعة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اللواءين أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في القطاع.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال في بيان إن "اللواءين اللذين تصرفا حتى الآن على الحدود الشمالية أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99".

وأضاف أنه "كجزء من الاستعدادات للنشاط في القطاع، رفع اللواء 2 التابع للفرقة 146 واللواء 679 التابع للفرقة 210 مستوى أهليتهما من خلال القيام بسلسلة تدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية، حيث تمرن المقاتلون على أساليب القتال وراجعوا خلاصة الاستنتاجات والعبر الناجمة عن القتال والمناورة في قطاع غزة حتى الآن".

وأكد جيش الاحتلال أن "اللواء 2 أجرى مناورة لوائية في المنطقة الشمالية، تمرن خلالها مقاتلو مجموعة القتال اللوائية على سيناريوهات مختلفة بقيادة مركز التدريبات البرية".

يأتي ذلك، بينما كشفت صور من الأقمار الصناعية الاستعدادات الجارية ميدانياً لعملية برية يجهزها الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.


 




 

 


 

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