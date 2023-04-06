حالات اختناق جراء اعتداء الاحتلال على تظاهرات شرقي غزة

الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني بجراح الليلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، وذلك خلال فعاليات الإرباك الليلي نصرةً للأقصى على حدود القطاع.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع بكثافة تجاه المتظاهرين المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرقي مدينة غزة مما أسفر عن إصابة شاب بجراح والعشرات بحالات اختناق شديدة، ووصل الغاز المدمع إلى منازل المواطنين في الشجاعية شرقي غزة.

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