الاحتلال يقصف بقذائف عدة مواقع في قطاع غزة

الوكيل الاخباري -قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عدة مواقع في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وأضاف أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وألحقت به أضراراً جسيمة.



كما أطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر.



فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بأربع قذائف على موقع شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تضرره، إضافة إلى ممتلكات الفلسطينيين المجاورة.





وفا