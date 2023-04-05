صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ دولية لإعادة الهدوء في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الأربعاء، عن وجود مساعٍٍ دولية لإعادة الهدوء في غزة، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي طال عدة أهداف في القطاع، فيما ردت المقاومة بإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنّ هناك اتصالات من الأردن ومصر والمنسق الأممي والإدارة الأميركية لمحاولة إحلال الهدوء.



وأضافت "تحدث السفير الأميركي توم نيدس مع مكتب نتنياهو بهذا الشأن (..) هناك ضغوط على حماس لوقف إطلاق الصواريخ ولكن التقديرات أن الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاقها كذلك هناك ضغوط على إسرائيل لوقف اقتحام الأقصى". وفق قولها.

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: ""هناك مساع دولية لإحلال الهدوء تشارك فيها العديد من الأطراف بما فيها الإدارة الأميركية".

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