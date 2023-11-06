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تقصف من جديد .. كتائب القسام تدمر 6 دبابات بقذائف "الياسين 105"

الإثنين، 06-11-2023 06:06 م

تقصف من جديد .. كتائب القسام تدمر 6 دبابات بقذائف "الياسين 105"

القسام


الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمر 6 دبابات بقذائف "الياسين105" بذات الهجمة.

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وقالت في بيان لها "مجاهدو القسام ينفذون إغارة على قوات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 6 دبابات بقذائف الياسين 105 ويستهدفون قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي TBG "

وأضافت الكتائب أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


وأفادت سابقا أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا.


 




 

 


 

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