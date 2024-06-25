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الثلاثاء، 25-06-2024 12:29 م

حماس تندد بمجازر الاحتلال بحق عائلة هنية وغيرها

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الوكيل الاخباري - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ومنها قصف منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ تأكيد على تعمده استهداف المدنيين.

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وفي بيان، نددت حماس بمجازر الاحتلال وحملت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والعسكري للتدمير".


واستشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية، فيما أقر الاحتلال بمسؤوليته عن الغارة.


 




 

 


 

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