حماية المستهلك الفلسطينية تدعو مقاطعة الشراء اليوم

الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إلى مقاطعة الشراء والأسواق اليوم الاثنين، من أجل الضغط باتجاه تخفيض الأسعار.

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وتأتي الدعوة لمقاطعة الشراء اليوم كرسالة للحكومة في اجتماعها اليوم، بعدم قدرة المواطنين على توفير الاحتياجات الأساسية ولفت نظر المسؤولين للارتفاعات المتكررة للأسعار.



كما تأتي هذه الخطوة بعد قيام شركات الألبان في فلسطين رفع أسعار منتجاتها ورفع أسعار الخبز والسلع الأساسية وعدم قدرة الغالبية العظمى من الناس على تأمينها.



وشهدت الأسعار في الأراضي الفلسطينية ارتفاعات متسارعة خلال الشهور الثلاثة الماضية، منها ما وصل لأكثر من 30%.



وتعزو الشركات والتجار أسباب الارتفاع إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن.





صفا