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الثلاثاء، 31-10-2023 11:15 ص

خبير عسكري أمريكي: مخاطر قاسية إذا تم الدخول للأنفاق

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الوكيل الإخباري - أوضح محلل عسكري أمريكي التحديات التي ستواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا حاول دخول أنفاق المقاومة الفلسطينية، حركة حماس.اضافة اعلان


وصرّح العقيد المتقاعد سيدريك لايتون، وهو محلل عسكري، في حديث تلفزيوني لشبكة "سي إن إن" قائلاً: "هناك تحديات كبيرة داخل الانفاق ، من أهمها أن المساحات في معظمها ضيقة جدًا"، مشيرًا إلى أنه "من الصعب جدًا الوقوف في تلك المناطق. وهذا يعني أنه من الصعب جدًا القتال فيها"

واستكمل لايتون حديثه : " هي بيئة صعبة للغاية ويمكن تغيير البيئة بسرعة كبيرة ، خاصة اذا تم قطع امدادات الهواء عن النفق او اذا انهار النفق لسبب ما " 

وأضاف لايتون : "سيتعين على الجنود الذين يأتون لاختراق الأنفاق أن يزحفوا ويجدوا طريقهم في الظلام عبر مناطق مختلفة تشبه الكهوف داخل تلك الأنفاق، ومن الصعب حقًا ليس القتال فيها فحسب، بل وأيضًا من الصعب جدًا العثور على أشخاص آخرين فيها، إن كان عدوًا أو صديقًا".

 




 

 


 

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