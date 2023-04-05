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الأربعاء، 05-04-2023 07:04 ص

دعوة للنفير العام في القدس دفاعا عن الأقصى

م


الوكيل الاخباري - دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، كوادرها في مدينة القدس المحتلة إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك.

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وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أن الاعتداء الهمجي الذي يمارسه الاحتلال على المصلّين والمعتكفين؛ هو إعلانُ لتديين الصراع من قبل حكومة الاحتلال المكوّنة من عتاة المستوطنين المتطرفين، مضيفةً أن هذا الإرهاب لن يجدي نفعًا في طمس الهُوية الإسلامية والعربية لمدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.


وحيت الحركة المرابطين والمرابطات الذين يذودون عن حياض المسجد الأقصى وباحاته، معتبرة أن ما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه لن يفت من عضد شعب فلسطين وإرادته في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 

بترا


 




 

 


 

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