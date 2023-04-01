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السبت، 01-04-2023 12:29 ص

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

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الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بوجود إطلاق نار في محيط المسجد الأقصى.


وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه وحاصرت الموجودين فيه، بزعم تعرض قواتها لمحاولة سرقة سلاح.


وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب شاب، لم تعرف هويته ولا حالته بعد، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة.


وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نار على فلسطيني عند باب السلسلة في القدس بزعم محاولته طعن شرطي وخطف سلاحه.



 




 

 


 

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