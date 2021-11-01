رام الله: الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويشن حملة ترهيب في بلدة نعلين

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وشنت حملة ترهيب واعتقالات واسعة فيها.

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وقال رئيس بلدية نعلين عماد إبراهيم الخواجا لـ"وفا": إنه وبحدود الساعة الرابعة فجرا اقتحمت اعداد كبيرة من قوات الاحتلال البلدة، وعلى الفور اقتحمت 4 منازل تعود الى عادل صادق سرور، وصلاح الخواجا، وفراس عبد الرازق، ومحمد جمعة، وخربت محتوياتها وحولتها الى مراكز تحقيق ميداني".



وأضاف ان قوات الاحتلال احتجزت عشرات الشبان وهددتهم بالسجن وبإلحاق الأذى بهم، اذا واصلوا نشاطاتهم السلمية المناهضة للمشاريع الاستيطانية في البلدة، خاصة في جبل العالم المهدد بالاستيطان والاستيلاء على مئات الدونمات فيه، إضافة الى تسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال لفلسطينيين اخرين.



واشار رئيس البلدية الذي كان من ضمن المهددين من قبل قوات الاحتلال، الى ان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها البلدة.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين، وهم: عبد الرازق فراس الخواجا (22 عاما)، وعمر طلال سرور (20 عاما)، وراني نضال الخواجا (19 عاما)، ومحمد جمال الخواجا (21 عاما)، والاسير المحرر أحمد عواد سرور (27 عاما).



وفي محافظة رام والبيرة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله واعتقلت الفلسطيني معروف باجس نخلة، وجمال أبو شريفة وابنيه مهدي وهيثم.

وفا