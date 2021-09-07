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الثلاثاء، 07-09-2021 04:19 م

سيناريوهات محتملة في قضية الأسرى الفارين من سجن جلبوع

اسرى


الوكيل الإخباري - كشف المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، الثلاثاء، عن وجود سيناريوهات محتملة في قضية الأسرى الهاربين من سجن الاحتلال جلبوع، منها إعادة محاكمتهم بحال اعتقالهم.

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ولفت محاجنة في تصريح صحفي أنه بحال وصل الأسرى للأراضي الفلسطينية فأمام السلطة الفلسطينية خيار احتجازهم بسجونها لحمايتهم ومنع اعتقالهم من الاحتلال الإسرائيلي لأن بقاءهم في الضفة الغربية المحتلة يجعل إمكانية اعتقالهم مجددا ممكنة كون الضفة الغربية تحت الاحتلال.


وقال محاجنة: " الاحتلال لا تستطيع الدخول لمعتقل فلسطيني وأخذ من به وسبق أن طبق هذا السيناريو مع الأسير الزبيدي".


"بحال تمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول للأسرى فستقوم بإعادتهم للسجن لإكمال محكوميتهم والتحقيق معهم مجددا بقضية انتزاع حريتهم ، سيقدمون لمحاكمة أخرى و ستكون أحكامها رادعة تزيد عن 3 سنوات بسبب الحادثة وستضاف للأحكام الأصلية" وفق محاجنة.


قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، إن 6 أسرى فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة الاثنين، قرب بيسان شمال فلسطين المحتلة، فيما حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.


وحول احتمالية وصول الأسرى لأي دولة مجاورة بين محاجنة أنه لا يوجد اتفاقيات للاحتلال الإسرائيلي مع أي دولة مجاورة تتعلق بتسليم المطلوبين لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.


وقال محاجنة: "بحال وجدت سيارة خارج المعتقل تنتظر الأسرى فإمكانية انتقالهم للضفة الغربية أسهل ومتاحة."

 

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