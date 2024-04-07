سي إن إن: بايدن هدد نتنياهو بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها بغزة

الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة الخميس الماضي بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في قطاع غزة.

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وذكرت الشبكة الأميركية أن بايدن حذر نتنياهو من إعادة أميركا النظر في طريقة دعمها لتل أبيب إذا لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة على وجه السرعة.



وكان موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يسمه قوله إن نتنياهو ومساعديه فوجئوا بطلب بايدن وقف القتال في غزة خارج سياق صفقة تبادل الأسرى، وذلك في المكالمة الأخيرة بينهما التي وُصفت بأنها الأصعب منذ بداية الحرب.