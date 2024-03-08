الأونروا: الوضع في قطاع غزة بتجاوز كل الأوصاف

الوكيل الاخباري - دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، "إلى فتح المعابر البرية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة".

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "نواجه مأساة لا تتعلق فقط بالغذاء في القطاع، والوضع هناك يتجاوز كل الأوصاف ولم نره في أي أزمة سابقة".



وأكد بالقول ، إنه "يتعين السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر معابر غزة والإنزال الجوي لا يغني عن المساعدات البرية"، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الاخبارية.

وأردف: "قطاع غزة بات على وشك الدخول في مجاعة والأطفال هناك يموتون بسبب الجوع والعطش" وأنه: "لا بد من فتح المعابر البرية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة".



وتابع المفوض العام للأونروا: "لم نتلق حتى الآن أي دليل يؤكد مزاعم إسرائيل بشأن اتهامها موظفينا بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول"، مؤكدا أنه "سيكون من الخطأ تفكيك (الأونروا) قبل التوصل إلى حل سياسي دائم".

