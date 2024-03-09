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السبت، 09-03-2024 10:08 ص

بايدن "محبَط" من نتنياهو ويقر بصعوبة التوصل لهدنة في رمضان

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل خلال شهر رمضان يبدو صعبا، كاشفا عن إحباطه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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من جهة أخرى، قال بايدن إن إسرائيل ستؤمن الميناء المؤقت لتقديم المساعدات إلى غزة.


وفي رد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان محبطا من نتنياهو بخصوص المساعدات رد بايدن بـ"نعم".


كما عبّر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.


وكان بايدن قد أعلن الخميس خلال خطاب حالة الاتحاد أنه أصدر تعليمات للجيش الأميركي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مضيفا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.


وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الميناء سيسهم في توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان القطاع المحاصر، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع الدول الشريكة (لم يسمها) بشأن الميناء بما في ذلك إسرائيل التي ستكون مسؤولة عن الجانب الأمني، دون ذكر تفاصيل أكثر.


 




 

 


 

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