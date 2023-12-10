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شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

الأحد، 10-12-2023 02:39 م

شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

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الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ويوقعون قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد

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وأكدت كتائب القسام منذ قليل أن مقاتليها اشتبكوا مع عدد من جنود الاحتلال غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة واجهزوا على جندي صهيوني من مسافة صفر

 

واضافت انها استهدفت قوة صهيونية خاصة راجلة وجرافة عسكرية بعبوة أفراد "رعدية" غرب جباليا شمال قطاع غزة

 

 

 




 

 


 

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