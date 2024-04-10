شاهد بالفيديو : لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر استشهاد أبنائه وأحفاده

الوكيل الإخباري- أظهر مقطع مصور لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية خبر استشهاد عدد من أفراد عائلته، خلال زيارته مصابي الحرب في أحد المستشفيات بالدوحة.
وكان قد افاد مراسل الجزيرة ان الاحتلال اغتال ٣ من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر .
لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحمـ.اس إسماعيل هنية خبر استشـ.هاد أبنائه وأحفاده#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/H7lDPWfiAL— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 10, 2024