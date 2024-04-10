شاهد بالفيديو : لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر استشهاد أبنائه وأحفاده

الوكيل الإخباري- أظهر مقطع مصور لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية خبر استشهاد عدد من أفراد عائلته، خلال زيارته مصابي الحرب في أحد المستشفيات بالدوحة.

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وكان قد افاد مراسل الجزيرة ان الاحتلال اغتال ٣ من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر .