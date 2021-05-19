الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 11:29 ص

شرطة الاحتلال تعتقل 58 فلسطينيا من أراضي 48

احتلال


الوكيل الإخباري - أفاد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في الأراضي المحتلة "عدالة" بأن شرطة الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، 58 فلسطينيا من الأراضي المحتلة عام 1948 ، لمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة تضامنا مع القدس وقطاع غزة.

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وأوضح المركز في بيان صدر عنه انه تواصل مع محامين متطوعين ليتواجدوا في محطات شرطة الاحتلال للدفاع عن المعتقلين.


كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 21 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وجنين واعتقلت هؤلاء المواطنين.

 

بترا


 




 

 


 

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