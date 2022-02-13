شقيق الأسير أبو حميد: تدهور خطير طرأ على صحته وتم نقله للمستشفى

الوكيل الإخباري-قال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، إن تدهورا خطيرا طرأ على الحالة الصحية لشقيقه.

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وأضاف أبو حميد في اتصال هاتفي مع "وفا"، اليوم الأحد، أنه جرى نقل شقيقه المريض إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ48 بعد التدهور الخطير على صحته.



ويعيش الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) ظروفا صحية صعبة، إلى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال واهماله الدائم والمتزايد الهادف لإنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه.



يذكر أن أبو حميد قد خضع في التاسع عشر من تشرين الأول 2021، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين.



وفا

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