الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 04:03 م

شقيق الأسير أبو حميد: تدهور خطير طرأ على صحته وتم نقله للمستشفى

1877a11d9d


الوكيل الإخباري-قال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، إن تدهورا خطيرا طرأ على الحالة الصحية لشقيقه.

اضافة اعلان


وأضاف أبو حميد في اتصال هاتفي مع "وفا"، اليوم الأحد، أنه جرى نقل شقيقه المريض إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ48 بعد التدهور الخطير على صحته.


ويعيش الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) ظروفا صحية صعبة، إلى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال واهماله الدائم والمتزايد الهادف لإنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه.


يذكر أن أبو حميد قد خضع في التاسع عشر من تشرين الأول 2021، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (14)

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

thumb-9

عقوبات جديدة بحق الأسرى في سجون الاحتلال

manar-08012900016309020546

الحياة حق .. حملة لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى

12173248835567308850342273843624

زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين غرب غزة

9999161363

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الشيخ جراح

637686223276372751

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
1023747107

الاحتلال يرفض السماح لمسؤول فلسطيني بزيارة الأسير المريض ناصر أبوحميد

9999158396

الأسير عماد سرحان من حيفا يدخل عامه الــ21 في الأسر

72021249320247025142

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم الجلزون شمال رام الله

2318811463c945101d2dc6555a0ea2c2

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

احتلال 4

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا ويستدعي شقيقه في بيت لحم