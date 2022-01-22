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السبت، 22-01-2022 11:10 ص

الاحتلال يرفض السماح لمسؤول فلسطيني بزيارة الأسير المريض ناصر أبوحميد

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الوكيل الإخباري-قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ "إن حكومة الاحتلال رفضت طلبا تقدم به رسميا لزيارة الأسير ناصر أبو حميد، من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي".

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وقال الشيخ، في تغريدة له عبر موقع "تويتر": نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته، ونطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحه، للعلاج.


ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بمرض السرطان، وضعا صحيا حرجا للغاية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، منذ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث يبقيه الأطباء في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه.

 

وفا

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