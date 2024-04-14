شهداء وجرحى في غارات متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، طالت عددا من المناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ191 على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة منازل في النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين على الأقل، تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.



وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل الفلسطينيين غرب مدينة دير البلح، وغرب مدينة خان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف صوب منازل الفلسطينيين في منطقة بني سهيلا وعبسان والزنة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وتم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

