شهيدان و3 مصابين برصاص الاحتلال جنوبي طوباس بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

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وأكدت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ إبراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

