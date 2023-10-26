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الخميس، 26-10-2023 04:27 م

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 43 مجزرة خلال الساعات الماضية

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن صمت المجتمع الدولي تجاه مجزرة مستشفى المعمداني زاد من وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الفلسطينيين. 

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وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه قد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 43 مجزرة خلال الساعات الماضية، أودت بحياة 481 شهيداً، معظمهم نازح إلى جنوب قطاع غزة، وهو ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه آمن.


وأضافت أنه ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عمدا 731 مجزرة بحق عائلات، أودى بحياة 5224 شهيداً منذ 7 أكتوبر، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، كما تلقت وزارة الصحة 1650 بلاغاً عن مفقودين، بينهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض.


وأشارت الوزارة إلى أن انتهاكات إسرائيلية ضد النظام الصحي أدت إلى استشهاد 101 من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارة إسعاف للخروج عن الخدمة، مشيرة إلى الإحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية ووضع 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خارج الخدمة نتيجة الاستهداف أو عدم جلب الوقود.

 




 

 


 

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