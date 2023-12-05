صحة غزة: 108 شهداء وعشرات المصابين بمستشفى كمال عدوان

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة إنه وصل 108 شهداء وعشرات المصابين إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال.

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وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.



وتابع "نتخوف من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي."



ونوه أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن مؤكداً أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى .



وأشار إلى أنهم لم يستطيعوا إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى منوهاً أن انقطاع التيار الكهربائي فاقم الأزمة.



وقال :"4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة."



ولفت أنه يجب إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية لضمان استمرار عملهم بالمستشفى.



وختم "معبر رفح استقبل 400 مصاب فقط بينما لدينا أكثر من 40 ألف مصاب."

