الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مطلوب سائقين وميكانيكي .. وظائف حكومية شاغرة

50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة

كريشان : خلل بنظام رخص المهن الجديد وضبطنا موظفين مرتشين يعيقون المعاملات

"أطباء بلا حدود" تدعو لحماية الموجودين في مستشفى ناصر بخان يونس

رويترز تكشف عن ملامح هدنة بين المقاومة والاحتلال تلوح بالأفق

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

هبوط أسعار النفط عالمياً

فيديو - الضباب يلف العاصمة عمّان

بلدية السلط ترفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

الأربعاء، 24-01-2024 06:54 ص

صحيفة إسرائيلية تحسم قدرات جيش الاحتلال في غزة

توغ 2


الوكيل الاخباري - قالت "جيروزاليم بوست" في تحليل إن الجيش الإسرائيلي لم يعد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الإستراتيجي في غزة أكبر مما حققه بالفعل.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح مئات الجنود دون هدف إستراتيجي واضح.


وحسب "جيروزاليم بوست" فإن مشاهدة 21 جنديا يقتلون في حادثة واحدة (في إشارة لعملية المقاومة شرق المغازي الاثنين الماضي) يعزز المخاوف من أن عدد قتلى الجيش سيتضاعف بشكل كبير في هذه المرحلة مع تقليص وجود الجيش وتراجع حركته مما يجعله هدفا سهلا.


وحسب تحليل الصحيفة الإسرائيلية فإن مقتل 21 جنديا سيقوي موقف الجناح المطالب بصفقة تعيد الأسرى حتى دون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كليا.


ورغم تساقط العدد الكبير من الجنود قتلى، وخاصة العملية التي نفذتها كتائب القسام شرق المغازي حيث قتل 21 جنديا في تفجير مبنيين فخختهما قوات الاحتلال واستهداف آلية بالقرب منهما، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما سماه النصر المطلق.


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو -خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء- أن المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر.


لكن "وول ستريت جورنال" أكدت -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن حماس لا تزال تملك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر أخرى.


ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم بأن هدف تدمير حماس خلال الحرب على غزة "لم يتحقق" رغم الحملة الجوية والبرية والدمار الهائل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شهداء

50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة

ططط

"أطباء بلا حدود" تدعو لحماية الموجودين في مستشفى ناصر بخان يونس

طط

رويترز تكشف عن ملامح هدنة بين المقاومة والاحتلال تلوح بالأفق

05117878837262425780713408015535

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العين بنابلس

احتلال 5

اعتقال 4 فلسطينيين من الخليل

ج

قطر تدين التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

أخبار متعلقة
hOA2M-1-770x513

وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 بمرض فطري في غزة

7VBxcLRgTf7XpSDJAiBnJiwGl1pFZsEW3xDmckB3

الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

_Moeyaz4

جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف "خاطئ"

تتت

طيران الاحتلال يستهدف 100 موقع جنوب قطاع غزة

جيش اس

صور - جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي إضافيين بقطاع غزة

thumbs_b_c_afd20045bdb2fda8cdf77b4b4795e2dd

مقتل جندي إسرائيلي في معارك بقطاع غزة