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كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

الثلاثاء، 17-10-2023 04:15 م

صحيفة عبرية: أميركا تدير حرب الاحتلال على غزة

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الوكيل الإخباري - في مقال تحليلي نشر اليوم الثلاثاء، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" إن الولايات المتحدة تولت الدور القيادي في إدارة الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، بما يتوافق مع مصالحها في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة، أن الزيارتين اللتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الاحتلال في أقل من أسبوع، والدعم العسكري المقدم لتل أبيب، يؤكد أنه لا يوجد فرق بين "الولايات المتحدة وإسرائيل وهو أمر يؤكد عليه الرئيس جو بايدن".

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وأضافت أن دخول واشنطن على الخط، يشكّل رادعاً لإيران وحزب الله للامتناع عن فتح جبهة ثانية ضد الاحتلال، لكنه سيأتي بتكلفة لا بد من الاعتراف بها.

وتابعت: "تولى الأميركيون الدور القيادي في إدارة الحرب، بما يتوافق مع مصالحهم في المنطقة".


وتتجلى هذه المصالح، وفق الصحيفة في إزالة تهديد حزب الله وإيران، وتجنب حدوث أزمة إنسانية في غزة وأي انتهاكات للقانون الدولي.

وأضافت أن المصلحة الأميركية الأخرى، هي ضمان سلامة الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة ويحملون الجنسية الأميركية.


وأوضحت: "من الممكن التوصل إلى اتفاق منفصل لإطلاق سراحهم، وأن البيت الأبيض مهتم في النهاية بحياة المواطنين الأميركيين، وبعد ذلك بحياة الجنود الإسرائيليين". سكاي نيوز 

 




 

 


 

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