لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

الوكيل الإخباري -
مع تناقص مهلة الـ 24 ساعة التي منحها الاحتلال أمس لسكان شمال غزة من أجل إخلاء منازلهم، والتوجه جنوباً، في إشارة إلى احتمال تنفيذ اجتياح بري، أفادت مصادر غربية بأن أميركا طالبت بتأجيل العملية.اضافة اعلان
وأوضحت تلك المصادر أن واشنطن، التي أوفدت وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أمس، إلى المنطقة طلبت من تل أبيب تأجيل أي خطة للغزو ريثما يتم فتح ممر إنساني آمن من غزة نحو مصر، عبر معبر رفح، وفق ما نقلت قناة "فوكس نيوز" وصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت.
وأتى ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن امريكا تسعى إلى فتح ممر آمن عبر معبر رفح نحو مصر لخروج المواطنين الأميركيين والأجانب، كما تركز على إنشاء مناطق آمنة في غزة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ودول أخرى، لكنه أقر بأن العمل لا يزال جاريا على التفاصيل. العربية