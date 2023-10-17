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الثلاثاء، 17-10-2023 09:46 ص

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

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الوكيل الإخباري - ذكر موقع "أكسيوس" أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تخطط لحث مصر على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأوضح الموقع أن الرسالة الموجهة إلى السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، والتي حصل "أكسيوس" على نسخة منها، تدعو مصر إلى "العمل بشكل عاجل" مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى من أجل "إنشاء مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة".

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وكتبوا أن المناطق الآمنة يجب أن تشمل "ممرات وصول إنسانية للمدنيين الذين يبحثون عن ملجأ هربا من القتال في شمال القطاع"، مشددين على أن "مصر لاعب عالمي رئيسي وشريك أمني ثابت للولايات المتحدة، ولذلك نحثها على الاعتراف بمسؤوليتها الإنسانية في حماية حياة الأبرياء".

 

وقالت الرسالة إن العمليات الإسرائيلية "تهدف لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين"، وأعربت عن قلقها بشأن "أرواح المدنيين الأبرياء التي تعرضها حماس للأذى عمدا"، وأضافت أن الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة "مدفوعة بوحشية حماس".


ووفقا لـ"أكسيوس" فإن، أبرز الأسماء الموقعة على الخطاب النائب الجمهوري من ولاية يوتا بليك مور، والديمقراطي من إلينوي براد شنايدر، والديمقراطي من نيويورك دان غولدمان، والجمهوري من ولاية ألاباما، روبرت أديرهولت.


وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهم إسرائيل بتنفيذ "عقاب جماعي" ضد المدنيين الفلسطينيين، بدلا من التصرف دفاعا عن النفس.


وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

 

RT

 




 

 


 

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