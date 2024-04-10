صلاة العيد في غزة على أنقاض المساجد المدمرة وفي مدارس الإيواء

الوكيل الاخباري - أدى الغزيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك على أنقاض المساجد التي دمرتها آلة العدوان الإسرائيلية، وفي مدارس الإيواء التي نزحوا إليها، وفي الساحات العامة تحت المطر.

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ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، 229 مسجدًا بشكل كامل، و297 مسجدا بشكل جزئي.



وفي رفح جنوب القطاع، التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني، أدى عدد من النازحين صلاة العيد في مدارس الإيواء، وبالقرب من خيام النزوح. وبادرت عدة مؤسسات إغاثية بتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال في محاولة لرسم البسمة على وجوههم رغم الظروف الصعبة. كما أقيمت صلاة العيد على أنقاض مسجد الفاروق في المدينة.



وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أدى عدد من الفلسطينيين صلاة العيد في الساحات العامة، في ظل هطول الأمطار والأجواء الباردة.



وأفادت مصادر بأنه رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 187 يوما، يحاول الفلسطينيون قدر الإمكان إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب أطفالهم وأبناء الشهداء والجرحى، والمهدمة بيوتهم الذين نزحوا إلى مراكز إيواء وخيام.

