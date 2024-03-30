السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

الاحتلال استولى على 27 ألف دونم من أراضي الضفة بعد العدوان على غزة

السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة

الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية

الطعاني: المملكة تشهد كسوف كلي للشمس غير مرئي في هذا الموعد

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تصلها المملكة غداً

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

أفيخاي أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

السبت، 30-03-2024 03:20 م

الاحتلال استولى على 27 ألف دونم من أراضي الضفة بعد العدوان على غزة

ر


الوكيل الاخباري - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 27 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، منها 15 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية في أريحا والأغوار الشمالية و11 ألف دونم من خلال ثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس.

اضافة اعلان


و 230 دونما من خلال 24 أمرا لوضع اليد، لأغراض عسكرية، تمنع في المستقبل وصول المواطنين الفلسطينيين إلى آلاف الدونمات.


وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية في تقرير صدر اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 48 ليوم الأرض الخالد، ونصف عام على العدوان الرهيب الذي تشنه أجهزة دولة الاحتلال على أماكن التواجد الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية، بلغت 2380 كم2، بما يعادل 42 بالمئة من مجمل أراضي الضفة الغربية، و69 بالمئة من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5666565

منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

ظ

الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

ش

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

شهداء٤

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

القسام

كتائب القسام تنفذ عملية جديدة في خان يونس

برلمان

البرلمان العربي: استمرار العدوان على غزة يدمر هوية وكيان شعب بأكمله

أخبار متعلقة
١

إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

مممم

فيديو - طفلة من غزة: لماذا يستهدفنا اليهود عندما تأتي المساعدات؟

9

8 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح

كك

الدفاع المدني يواصل انتشال المصابين بعد قصف منزل برفح

شهداء

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء٤

17 شهيدا في قصف الاحتلال 3 منازل في جباليا ودير البلح