أونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظرائهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

الوكيل الاخباري - كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات الإسرائيلية، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات ماضية.

اضافة اعلان



وقال لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.



وشارك رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً.



ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين استهدفتهم إسرائيل في غزة بـ"الصادمة".



يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دخل يومه الـ 159، إذ استشهد 31,184 فلسطينيا منذ بدء العدوان، فيما وصل عدد المصابين إلى 72,889، أي 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.