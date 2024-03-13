الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية الطعن في القدس

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف الاحتلال تل الهوا

وكلاء السياحة: انخفاض حجوزات العمرة 70% في رمضان مقارنة بالعام الماضي

أونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظرائهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

ثاني أيام رمضان .. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

إرسال فريق من مشاة البحرية الأمريكية لتوفير الأمن للسفارة الأمريكية في هايتي

فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

"انقذوا الطفل فادي الزنط" .. وسم يتصدر مواقع التواصل

الأربعاء، 13-03-2024 11:12 ص

أونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظرائهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

ااا


الوكيل الاخباري - كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات الإسرائيلية، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات ماضية.

اضافة اعلان


وقال لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.


وشارك رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً.


ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين استهدفتهم إسرائيل في غزة بـ"الصادمة".


يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دخل يومه الـ 159، إذ استشهد 31,184 فلسطينيا منذ بدء العدوان، فيما وصل عدد المصابين إلى 72,889، أي 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

ططط

مستعمرون يحطمون 50 شجرة مثمرة جنوب نابلس

دد

الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية الطعن في القدس

0

الاحتلال يعتدي على طلبة في طوباس

ججج

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف الاحتلال تل الهوا

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

أخبار متعلقة
خ

مفوض عام الأونروا يحذر من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة

ططط

النرويج وأيرلندا تبحثان سبل دعم الأونروا

00

تحذيرات دولية من الخطر الكارثي للهجوم الإسرائيلي على رفح

ط

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

شهداء6

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

شهداءء

شهداء وجرحى بقصف مدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة