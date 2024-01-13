طائرة مساعدات إماراتية تصل مطار العريش

الوكيل الاخباري -وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم السبت، طائرة جديدة تحمل على متنها كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.





وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن الطائرة إماراتية حملت على متنها 18 طنًا من المساعدات والأجهزة الطبية والمواد الإغاثية والخيام مقدمة من الحكومة الصينية، لافتا إلى أنه جرى تفريغ شحنتها ونقلها إلى مخازن مدينة العريش، تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة.

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