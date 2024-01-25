عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نشر تسريبات من لقائنا مع نتنياهو جريمة

الوكيل الإخباري - قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، إن نشر تسريبات من لقائنا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما هاجم قطر جريمة ويعرض الأسرى للخطر.



وأضافت أن سماح الرقابة العسكرية بنشر التسريبات خطير جداً، وعلى الكابينت منع ذلك فوراً.



وأكد أن المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب نتنياهو والمقربون منه.



واستنكرت الخارجية القطرية بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية.

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واتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، نتنياهو بعرقلة الوساطة القطرية لأسباب سياسية.



وقال الأنصاري في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس): "في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة.

