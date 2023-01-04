عباس يعزي الملك بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي

الوكيل الاخباري - عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي.

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وقال عباس في برقية التعزية: "تلقينا بحزن كبير نبأ رحيل، دولة الدكتور عبد السلام المجالي، رئيس الوزراء الأسبق، بعد أن أمضى حياته في خدمة وطنه وشعبه وأمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خلال مسيرته المهنية الطويلة المتعددة المجالات".



وأضاف: "وإننا إذ نشارككم العزاء برحيله، لنتقدم لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق ولعائلته وعشيرته الكرام، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالإصالة عن نفسي، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لندعو الله تعالى أن يمن على الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم بصحة وعمر مديد، وعلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها العظيم بالخير والسلام والازدهار".

وفا