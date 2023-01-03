الاحتلال يهدم 5 منازل في يطا جنوب الخليل

الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل.



وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، إن قوات الاحتلال برفقة جرافتين هدمت منزلا مأهولا في تجمع ماعين بمساحة 170 مترا، تعود ملكيته للمواطن الفلسطيني حمد عيسى يونس محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص.



كما هدمت قوات الاحتلال 4 منازل في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، تبلغ مساحة كل منها 80 مترا، تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين: يونس أحمد صالح جبارين، وخالد خليل جابر جبارين، ومحمد أحمد صالح جبارين، وعثمان محمد جبارين.



وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد عمور، إن هذه المنازل تم هدمها للمرة الرابعة على التوالي خلال عامين، وذلك لإجبار المواطنين الفلسطينيين على ترك هذه المنطقة، لصالح الاستيطان الاسرائيلي ومشاريعه التهويدية.

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