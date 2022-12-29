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الخميس، 29-12-2022 02:15 م

وفاة طالبة فلسطينية إثر سقوطها من الطابق الرابع في الأردن

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الوكيل الإخباري - فجعت جديدة المكر بمنطقة الجليل في فلسطين المحتلة، اليوم الخميس، بوفاة ابنتها الطالبة الجامعية دينا حسام خليل (22 عاما) متأثرة بإصابتها الحرجة إثر سقوطها من الطابق الرابع من مساكن للطلاب في الأردن.

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وأقرّت الطواقم الطبية وفاة الطالبة دينا خليل، والتي كانت تدرس التمريض في السنة الثالثة في احدى الجامعات الخاصة في الأردن.


ونُقلت الطالبة دينا خليل، أمس الأربعاء، بمروحية طبية خاصة من مطار عمّان إلى مطار حيفا، ثم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لكنها توفيت اليوم الخميس.


وكانت دينا خليل قد سقطت من علو في عمان، الأسبوع الماضي، ونقلت على إثرها لمستشفى خاص في عمان لتلقي العلاج.


وساد الحزن والأسى أقارب الطالبة دينا خليل وزميلاتها على مقاعد الدراسة وعموم الأهالي في جديدة المكر فور انتشار النبأ المفجع. وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

 

عرب 48

 




 

 


 

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