عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية وإنسانية إلى قطاع غزة

الوكيل الاخباري - وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وقال عباس، إن "أهلنا في غزة يتعرضون للاعتداءات والقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي ان نقف جميعا إلى جانبهم، حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات أهلية وخيرية، من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم، مؤكدا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".



وحمل الرئيس، حكومة الاحتلال، مسؤولية قطع الإمدادات الحيوية عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية في هذا المجال تجاه الشعب المحتل، وتحمل مسؤولياته أيضا تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحصار والعدوان.



وفا

