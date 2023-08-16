عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

الوكيل الاخباري- أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء أمس الثلاثاء، وفجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين اليهود بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ،في بيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.



وذكرت جمعية الهلال بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدة أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.



وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال منعت وصول مركبة إسعاف الهلال الأحمر إلى حالة سقوط في إسكان الأطباء واعترضت تقدم المركبة، موضحا أن طواقم الهلال تعاملت مع إصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس، و32 حالة اختناق بالغاز، وحالة سقوط، وحالة إخلاء لطفل 8 سنوات من إسكان روجيب إلى مستشفى رفيديا في نابلس بعد سقوطه من علو داخل منزله، بالإضافة إلى إخلاء منزل بعد استهدافه بقنابل الغاز السام.

بترا