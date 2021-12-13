عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباي-اقتحم عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال .

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وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



يذكر أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية ولعدّة ساعات، بحماية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة.

وفا

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