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الثلاثاء، 13-12-2022 11:42 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم"، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين للمسجد.


وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في "الأقصى" خلال الأيام المقبلة، ردا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال فترة "عيد الأنوار" اليهودي، الذي يبدأ في الثامن عشر من كانون الأول الجاري ويستمر لثمانية أيام.


وكانت سلطات الاحتلال، قد أزالت يوم أمس، لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، منذ عشر سنوات تحرِّم دخول اليهود للأقصى، ووضعت أخرى تشجع اقتحامات للمسجد، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وساحاته.

 

وفا


 




 

 


 

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