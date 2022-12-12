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الإثنين، 12-12-2022 10:25 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.


وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرضت قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.


وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد بشكل واسع والرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية.

 

صفا


 




 

 


 

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