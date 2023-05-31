الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

تشييع جثمان الشهيد أبو رموز بإجراءات عسكرية مشددة من الاحتلال

المركزي يعلن عن نتائج أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

زلزال بقوة 5.1 يضرب تركمانستان

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في جنين

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 31-05-2023 09:32 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

ان


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

تشييع جثمان الشهيد أبو رموز بإجراءات عسكرية مشددة من الاحتلال

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة نابلس

ظظ

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في جنين

اسعاف 5

10 إصابات خلال هجوم للمستوطنين على منازل فلسطينيين في نابلس

سجون

قلقيلية .. وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال

اح

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال مدرسة في نابلس

أخبار متعلقة
اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ااااااااا

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"