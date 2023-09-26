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الثلاثاء، 26-09-2023 09:54 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.


يذكر أن 351 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس، على شكل مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، إذ ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا.


كما منعت قوات الاحتلال المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى من الصلاة والتواجد عند أبوابه، وشددت إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت دخول الطلاب إلى مدارسهم داخل المسجد.

 

وفا


 




 

 


 

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