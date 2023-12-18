على يد المقاومة .. تفاصيل مقتل عدد من جنود لواء الكوماندوز في غزة

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الإثنين عن مقتل 4 جنود في معارك قطاع غزة، حيث يندرج غالبيتهم في إطار لواء الكوماندوز الذي ينشط في منطقة خانيونس.

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وذكر الناطق العسكري ان ثلاثة جنود من لواء الكوماندوز قتلوا في معارك جنوبي القطاع ، حيث ينتمي الجنود لوحدة المستعربين "دوفدوفان" الخاصة والتي تم دمجها بلواء الكوماندوز.



وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الجنود قتلوا بتفجير عبوة ناسفة واطلاق نار خلال المعارك الدائرة في خانيونس.



في حين توفي الجندي الرابع متأثراً بجراحه التي أصيب بها جنوبي القطاع في الرابع عشر من هذا الشهر.



فيما يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 458 جندي.