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الخميس، 26-08-2021 08:04 ص

فتح معبر رفح اليوم أمام الفلسطينيين للعودة إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مساء الأربعاء، بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري اليوم الخميس في اتجاه واحد لفتح باب العودة إلى قطاع غزة، على أن يتم إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين ابتداء من يوم الأحد المقبل .

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وأعرب السفير دياب اللوح عن شكره للسلطات المصرية لتذليلها الصعاب أمام الفلسطينيين وتيسير سبل العودة إلى غزة ، وانتظام حركة الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

 

المصدر : وفا 

 

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