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الأحد، 02-05-2021 01:59 م

فتوى شرعية بحكم دفع الزكاة لدعم الأقصى وأبناء القدس

هل-يجوز-إعطاء-الزكاة-للأخت-المتزوجة-أو-الغير-متزوجة


الوكيل الاخباري- أصدرت رابطة علماء فلسطين، فتوى شرعية بعنوان: "حكم دفع الزكاة لدعم الأقصى وأبناء القدس"، وقامت بنشرها في كافة وسائل الإعلام.

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وأكدت الرابطة في الفتوى الصادرة اليوم الاحد، ان المسجد الأقصى المبارك، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، يتعرض لهجمة صهيونية غاشمة، حيث يواصل الصهاينة اقتحاماتهم وحفرياتهم ومخططاتهم لهدم الأقصى أو السيطرة عليه جزئيا أو كليا.


كما يتعرض أبناء القدس خاصة أولئك الذين يدافعون عن الأقصى ويرابطون فيه إلى مخاطر ومضايقات من حكومة بني صهيون، إما بالسجن أو الغرامات الكبيرة وغير المقدورة، إضافة إلى خطط الإبعاد ونشر وتشجيع كل أشكال الرذيلة والفساد بين الشباب المقدسيين.


ودعت المسلمين في كل بقاع العالم واغنياءهم والمقتدرين على وجه الخصوص، وفي ظل هذا الواقع الأليم والمخاطر الكبيرة التي تحدق بالأقصى وبأبناء القدس تشتد الحاجة لدعمه وأهلنا المرابطين فيه والمدافعين عنه، لتقديم الدعم المادي والمعنوي وأن لا يبخلوا بأموالهم على مسرى رسول الله عليه السلام، وأبناء القدس ليستمروا في رباطهم ودفاعهم عن القدس والأقصى .

 

واضافت "اننا نؤكد على جواز دفع زكاة المال في هذا الميدان باعتباره شكلا من أشكال الجهاد في سبيل الله المشار إليه كمصرف من مصارف الزكاة".

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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