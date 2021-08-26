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الخميس، 26-08-2021 03:00 م

فلسطين .. البدء بتطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الثاني عشر الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارتا الصحة والتربية والتعليم في فلسطين، إطلاق حملة لتطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر بدءا من الاثنين المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني ، وبما ينسجم مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الصحة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، ضم وزيرة الصحة مي الكيلة ووكيل وزارة التربية بصري صالح ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ.


وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الحملة تستهدف 250 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وبينت أن التطعيم سيكون في المدارس الحكومية والخاصة، وفق ترتيبات إدارية وفنية وصحية خاصة.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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