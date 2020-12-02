فلسطين .. حافلة أكملت سيرها على عمال ووفاة أحدهم - فيديو

الوكيل الإخباري - توفي عامل فلسطيني ، وأصيب عدد آخر على مدخل بيت لحم الشمالي بعد تعرضهم للدهس من قابلة حافلة من الجانب الاخر لحاجز 300.

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وأكدت مصادر فلسطينية، الأربعاء ، أن سيارات الاسعاف نقلت عددا كبيرا من المصابين إلى المستشفيات.



واضافت المصادر أن حافلة نقل الركب وبينما خرج العمال من حاجز 300 اكملت سيرها باتجاه العمال ما ادى لدهسهم وادت الى اصابة عدد من العمال، ووفاة أحدهم".



وقالت وسيلة إعلامية فلسطينية : لقي عامل فلسطيني مصرعه صباح اليوم في حادث حافلة كانت خالية من الركاب قرب مخرج بيت لحم على طريق الخليل، وأصيب ستة آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة، سائق الحافلة هرب من المكان .









المصدر : وكالات

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