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الثلاثاء، 31-10-2023 12:47 م

فيديو- شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

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الوكيل الإخباري -  اعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم يستعرض جولة داخل أنفاق حركة المقاومة "سرايا القدس"، وذلك في سياق تصاعد التهديدات بالاجتياح البري واهمية هذه الانفاق كنقطة قوة للمقاومة ترهب جيش الاحتلال بالمضي قدماً وتعيق تقدمه.

وكانت قناة RT بثت في وقت سابق تقريراً من داخل انفاق حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" في الأعوام الماضية، وأظهر مقطع الفيديو البيئة الخصبة والبنية التحتية المتواجدة في هذه الأنفاق والتي تستخدمها أفراد المقاومة ، فيما يظهر التقرير حديث احد افراد المقاومة وهو يؤكد ان تجهيز الانفاق تم على اساس حرب طويلة الامد مع الاحتلال الاسرائيلي .

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